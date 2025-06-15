الرئيس القبرصي: إيران طلبت منا نقل رسائل إلى إسرائيل

وكالات

قال الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، اليوم الأحد، إن إيران طلبت من بلاده نقل رسائل إلى إسرائيل، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وأضاف "كريستودوليديس"، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أنه يتوقع إجراء محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم.

وأعرب الرئيس القبرصي عن استيائه من "بطء وتردد الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة المتفاقمة"، مؤكدًا أن الرد الأوروبي لا يرقى إلى حجم التحديات الراهنة في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب ليلة عنيفة من الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، حيث أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 6 أشخاص وإصابة 240 آخرين، إضافة إلى استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبانٍ سكنية دمرها القصف في تل أبيب.