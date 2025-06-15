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هجوم إيراني يصيب أنابيب النفط الإسرائيلية في حيفا

02:41 م الأحد 15 يونيو 2025

هجوم إيراني

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(وكالات)

كشفت شركة "بازان" الإسرائيلية لتكرير النفط، اليوم الأحد، أن أحد أنابيبها الحيوية في مدينة حيفا شمالي إسرائيل تعرض لأضرار مباشرة جراء هجوم صاروخي إيراني وقع خلال نهاية الأسبوع، ضمن التصعيد غير المسبوق بين طهران وتل أبيب.

وفي إفصاح رسمي إلى بورصة تل أبيب، أكدت الشركة أن "الهجوم الصاروخي الذي استهدف شمال إسرائيل ألحق أضرارًا ببعض خطوط الأنابيب وخطوط النقل ضمن مجمع مصافي بازان"، مشيرة إلى أن الأضرار كانت "موضعية"، ولم تسفر عن إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

ورغم استمرار تشغيل مصافي التكرير الرئيسية، إلا أن الشركة أوضحت أنها أوقفت مؤقتًا بعض منشآت المصب داخل المجمع، وتقوم حاليًا بتقييم حجم الأضرار وتأثيرها على العمليات التشغيلية والنتائج المالية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، ذكر موقع "واينت" العبري أن الصواريخ الإيرانية التي سقطت على مناطق واسعة شمال إسرائيل، طالت منشآت استراتيجية حساسة، بينها البنية التحتية للطاقة في حيفا، مشيرًا إلى أن الهجوم أثار مخاوف من اتساع نطاق الأهداف في حال استمرار التصعيد العسكري.

وسجّلت أسهم شركة بازان تراجعًا بنسبة 2.8% في تداولات بورصة تل أبيب صباح اليوم، بعد الإعلان عن الأضرار الناجمة عن القصف.

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هجوم إيراني أنابيب النفط الإسرائيلية حيفا إيران
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