إيران تستعد لتشييع رسمي لقادة الجيش والحرس الثوري

(وكالات)

صرح مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي في إيران، اليوم الأحد، أن مراسم التشييع الرسمية لقادة الحرس الثوري الإيراني والجيش الذين لقوا مصرعهم في الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق الذي استهدف منشآت عسكرية وحساسة داخل إيران فجر الجمعة، ستُقام يوم الثلاثاء المقبل 17 يونيو 2025.

وأفاد، رئيس المجلس في العاصمة طهران، حجة الإسلام والمسلمين محمودي، أن مراسم التشييع "ستكون مهيبة وبحضور جماهيري واسع"، مشيرًا إلى أنها ستنطلق صباح الثلاثاء من ساحة الثورة الإسلامية، وصولًا إلى ساحة الحرية وسط العاصمة.

وتشمل قائمة القادة الذين سيُشيَّعون علنًا، قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق محمد باقري، إضافة إلى قائد القوة الجو-فضائية العميد أمير علي حاجي زاده، الذين قُتلوا في الغارة الإسرائيلية، إلى جانب سبعة آخرين من كبار ضباط الحرس الثوري.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد، في بيان رسمي صباح اليوم، أن الهجوم الذي شنّته إسرائيل فجر الجمعة ضمن عملية أطلقت عليها تل أبيب اسم "الأسد الصاعد"، أدى إلى مقتل عدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، معتبرًا الهجوم "عدوانًا سافرًا" يستهدف "البنية الدفاعية الإيرانية"، و"لن يمرّ دون رد رادع".