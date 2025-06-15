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إسرائيل تشن هجومًا على العاصمة الإيرانية.. وتفعيل الدفاعات الجوية

02:33 م الأحد 15 يونيو 2025

الدفاعات الجوية الايرانية

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وكالات


أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، بأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق عدة بالعاصمة طهران.


وفي المقابل، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يهاجم الآن مناطق شرق طهران.


كما أفاد مراسل الجزيرة بسماع أصوات انفجارات متتالية في غرب العاصمة الإيرانية طهران.


ويأتي الهجوم الإسرائيلي على العاصمة طهران، ردًا على الهجوم الصاروخي العنيف الذي شنته إيران فجر الأحد على مناطق عدة في إسرائيل، ما أسفر عن إصابة 380 شخصًا على الأقل، تسعة منهم في حالة خطيرة، وتم الإبلاغ عن إطلاق أكثر من 200 صاروخ ليلًا، مع تحديد 22 موقع سقوط، ووفقًا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

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