إسرائيل تحذر مواطنيها من العودة عبر سيناء أو الأردن





(وكالات)

طالب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، الإسرائيليين بتجنب محاولات العودة إلى البلاد عبر الطرق البرية، لا سيما من خلال الأردن أو شبه جزيرة سيناء، مشيرًا إلى أن تلك المناطق تخضع لتحذيرات سفر مشددة بسبب المخاطر الأمنية.

وفي بيان رسمي، أوضح المجلس أن إغلاق مطار بن جوريون حتى إشعار آخر دفع البعض إلى البحث عن بدائل، منها الهبوط في مطارات خارجية مثل سيناء أو الأردن، ومن ثم التوجه إلى إسرائيل برا أو عبر رحلات داخلية.

وحذر البيان من أن "تحذيرات السفر من المستوى الرابع لا تزال سارية المفعول على الأردن وسيناء، ما يعني وجود تهديد أمني كبير في تلك المناطق"، مشدداً على أن "أهمية هذه التحذيرات تتضاعف في ظل الوضع الأمني المتوتر حالياً".

كما نصح المجلس الإسرائيليين المتواجدين في الخارج والراغبين بالعودة إلى البلاد بـ"التحلي بالصبر وانتظار التعليمات الرسمية من وزارة النقل، وعدم اللجوء إلى ترتيبات فردية قد تعرض حياتهم للخطر".