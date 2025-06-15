القاهرة - مصراوي

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، عن تعرض وزارة الدفاع الإسرائيلية (وزارة الحرب) لاختراق إلكتروني واسع، أدى إلى تسريب معلومات شديدة الحساسية تتعلق بـ40 طيارًا إسرائيليًا شاركوا في العدوان الجوي على إيران.

ووفقًا للتقارير، فإن عملية الاختراق استهدفت قواعد بيانات سرية لسلاح الجو الإسرائيلي، وأسفرت عن تسريب بيانات شخصية وميدانية، شملت الاسم الكامل، العمر، الوحدة القتالية، القاعدة الجوية، والدور العملياتي لكل طيار، في ما يُعد ضربة استخباراتية غير مسبوقة لإسرائيل.

وبحسب المعلومات التي تم الكشف عنها، فإن الطائرات المستخدمة في الهجوم شملت ثلاث طرازات رئيسية:

F-15I Ra’am: مقاتلة ثقيلة مخصصة للضربات الاستراتيجية بعيدة المدى.

F-16I Sufa: مقاتلة متعددة المهام مزودة بإلكترونيات وأسلحة إسرائيلية.

F-35I Adir: مقاتلة شبحية متطورة مزودة بتعديلات قتالية خاصة، وتجمع بين التخفي والتقنيات الحديثة.

ووصفت التقارير التسريب بأنه "اختراق استخباراتي قاسٍ" للمنظومة العسكرية الإسرائيلية، لا سيما أن هويات الطيارين، خاصة المنخرطين في مهام هجومية أو قتالية، تُصنف ضمن أعلى درجات السرية في سلاح الجو الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد متبادل بين إيران وإسرائيل، بعد تبادل ضربات جوية وهجمات إلكترونية وعمليات استهداف متبادلة خلال الأيام الماضي، بدأت منذ فجر الجمعة بهجمات إسرائيلية على طهران، استهدفت عدد من القادة العسكريين والمحطات النووية الإيرانية.

وأتبع ذلك هجوم إيراني على إسرائيل أسفر عن مقتل 13 وإصابة أكثر من 250 آخرين، إضافة لضرر كبير في البنية التحتية.