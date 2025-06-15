إسرائيل تكشف تفاصيل هجوم الليلة الماضية على إيران



وكالات



قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن هجوم البارحة شمل أكثر من 80 هدفًا بينها وزارة الدفاع الإيرانية وأهداف أخرى.



وأعلن جيش الاحتلال، أنه شن "هجوم استباقي" ضد منصات إطلاق صواريخ إيرانية أرض-أرض قال إنها كانت "موجهة نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية".



وأضاف في بيان "كما تم استهداف منصات أُطلقت منها صواريخ باتجاه إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف بنى تحتية لصواريخ أرض-جو وأنظمة رادار للإنذار المبكر تابعة للنظام الإيراني، وذلك في إطار الحفاظ على التفوق الجوي للجيش الإسرائيلي داخل المجال الجوي الإيراني"، وفق قوله.



وفي وقتٍ سابق من الأحد، اعترف سكرتير الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل ليست لديها القدرة على اعتراض كل الصواريخ الإيرانية، لذلك فإن الحل هو "مهاجمة إيران".



وقال سكرتير حكومة الاحتلال: "لا يوجد لدينا صاروخ اعتراض مقابل كل صاروخ بالستي إيراني، الهجوم هو الدفاع"، مضيفًا "هناك تكلفة اقتصادية لاعتراض الصواريخ وأفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم".



وفي المقابل، شنت إيران هجومًا صاروخيًا عنيفًا فجر الأحد على مناطق مختلفة في إسرائيل، ما أسفر عن إصابة 380 شخصًا على الأقل، تسعة منهم في حالة خطيرة، وتم الإبلاغ عن إطلاق أكثر من 200 صاروخ ليلًا، مع تحديد 22 موقع سقوط، ووفقًا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.