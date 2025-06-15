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وزير خارجية إسرائيل لنظيره الألماني: الهجمات ستستمر ضد إيران

02:07 م الأحد 15 يونيو 2025

سلاح الجو الاسرائيلي

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برلين (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأحد إن وزير الخارجية جدعون ساعر قال لنظيره الألماني يوهان فاديفول هاتفيا إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستستمر ضد إيران لتحقيق أهداف أكثر أهمية.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإسرائيلية ، قال ساعر إن الإيرانيين يهاجمون المدنيين بوضوح. وأضاف" ولكن إسرائيل تركز على الأهداف العسكرية والقضاء على البرنامج النووي الإيراني". كما أعرب ساعر عن شكره لدعم ألمانيا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأكد مكتب وزير الخارجية الألماني أن الوزيرين تحدثا صباح اليوم الأحد، ولكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل بشأن المحادثات أو تحديد البادى بالاتصال.

وتعد هذه المحادثة الثانية بين ساعر و فاديفول منذ أن شنت إسرائيل هجماتها على إيران منذ ثلاثة أيام.

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وزارة الخارجية الإسرائيلية إسرائيل إيران يوهان فاديفول
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