إعلام عبري: إسرائيل تستعد لشن هجمات مكثفة اليوم على إيران

وكالات



أفادت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجمات مكثفة خلال الساعات القادمة على أهداف داخل إيران، في تصعيد جديد للأزمة بين الطرفين.



وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قولهم إن "رغم النتائج الصعبة التي عانينا منها، فإن ما جرى لا يزال ضمن السيناريوهات المتوقعة".



من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت بنية تحتية صاروخية تابعة لإيران، موضحًا أنها شملت صواريخ "أرض-أرض" كانت موجهة نحو إسرائيل، إلى جانب رادارات ومنظومات دفاع جوي إيرانية.



ويأتي ذلك وسط تصعيد غير مسبوق في المنطقة، حيث تبادل الجانبان الإيراني والإسرائيلي الضربات الجوية والصاروخية منذ فجر الجمعة، ما يثير مخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة مفتوحة.