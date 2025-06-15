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يديعوت أحرونوت: إصابة رئيس أركان الحوثيين في الهجوم الإسرائيلي على اليمن

01:50 م الأحد 15 يونيو 2025

الحوثيين

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وكالات

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن رئيس أركان جماعة الحوثيين في اليمن، محمد عبد الكريم الغامري، أُصيب في هجوم نفذته إسرائيل على الأراضي اليمنية أمس السبت.

وفي السياق ذاته، كان موقع أكسيوس الأمريكي، قد ذكر بالأمس نقلًا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن إسرائيل حاولت اغتيال الغامري ضمن عملية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين).

وذكرت القناة 13 العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية نوعية داخل اليمن، بينما ذكرت القناة 12 أن القوات الإسرائيلية شنت هجومًا واسعًا على مواقع حوثية، في إطار تصعيد إقليمي متواصل.

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جماعة الحوثيين اليمن محمد عبد الكريم الغامري إسرائيل
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