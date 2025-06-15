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الرئيس الإسرائيلي ونتنياهو يتفقدان مواقع سقوط صواريخ إيرانية جنوب تل أبيب

01:39 م الأحد 15 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو وإسحاق هرتسوج

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وكالات

تفقّد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، مواقع سقطت فيها صواريخ إيرانية في منطقة بات يام جنوب تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وصل إلى موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بلدة بات يام.

وفي السياق ذاته، تفقد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم، مواقع سقطت فيها صواريخ إيرانية في بيت يام.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس: "الخطة تسير كما هو مخطط لها بل وأكثر من ذلك"، معتبرًا أن الضربات التي وجهها الاحتلال في طهران ولمنظومات البرنامج النووي وإنتاج الأسلحة والدفاعات الجوية والصواريخ كانت قوية.

وأفاد موقع "والا" بسقوط 4 قتلى و140 مصابًا في القصف الصاروخي الإيراني على مدينتي بات يام ورحوفوت جنوب تل أبيب فجر اليوم الأحد.

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إسحاق هرتسوج الرئيس الإسرائيلي صواريخ إيرانية بات يام تل أبيب بنيامين نتنياهو
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