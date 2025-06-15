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وزارة النفط الإيرانية: مصفاة أصفهان تواصل أنشطتها بشكل طبيعي

01:36 م الأحد 15 يونيو 2025

وزارة النفط الإيرانية

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طهران - (د ب أ)

أعلنت وزارة النفط الإيرانية، اليوم الأحد، أن جميع الوحدات التشغيلية والمنشآت والأقسام المختلفة في مصفاة أصفهان تعمل في حالة مستقرة، ويواصل العاملون في هذه المنشأة، بكل التزامهم المعهود، إنتاج الوقود وتوفيره للبلاد دون انقطاع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن وزارة النفط أكدت أن "أنشطة المصفاة مستمرة بسلاسة"، نافية "الشائعات التي تم تداولها في الفضاء الافتراضي بشأن استهداف المصفاة أو توقفها".

كما دعت إدارة العلاقات العامة بوزارة النفط المواطنين إلى "متابعة أخبار المنشآت الحيوية والبُنى التحتية من المصادر الرسمية والموثوقة فقط، والامتناع عن إعادة نشر الأخبار غير الموثقة التي قد تؤدي إلى إثارة القلق في الرأي العام".

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وزارة النفط الإيرانية طهران إيران
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