السفارة البريطانية بالكويت تحذر رعاياها من مخاطر السفر للخليج

(وكالات)

أصدرت السفارة البريطانية لدى الكويت، اليوم الأحد، تحذيرًا محدثًا بشأن السفر، طالبت فيه المواطنين البريطانيين والمقيمين إلى توخي الحذر الشديد عند التخطيط لأي زيارة إلى الكويت، وذلك في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة، على خلفية التصعيد المتواصل بين إيران وإسرائيل.

وأشارت السفارة في بيان رسمي، إلى أن الاشتباكات العسكرية بين الطرفين قد تتصاعد بشكل مفاجئ، داعية المسافرين إلى مراجعة تقييم المخاطر بعناية قبل اتخاذ قرار السفر.

وأكدت السفارة أنه لا يمكن ضمان سلامة أي رحلة بنسبة 100%، في ظل التغيرات المتسارعة في الوضع الأمني، مطالبة الراغبين في السفر بضرورة الرجوع إلى الإرشادات الرسمية المنشورة على موقع وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث والتنمية.

كما وجهت السفارة نصائح خاصة لفئات معينة من المسافرين، من بينهم النساء وذوو الإعاقة، داعية إياهم إلى الاطلاع على التعليمات المخصصة لهم، والمتاحة على الموقع الرسمي، لضمان اتخاذ الاحتياطات اللازمة بما يتناسب مع طبيعة أوضاعهم الخاصة.