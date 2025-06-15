مسؤول أمريكي: واشنطن لم تستطع ثني إسرائيل عن الهجوم على إيران

وكالات

نقلت شبكة "سي. إن. إن" عن مسؤول أمريكي، أنه بحلول مساء الخميس الماضي أصبح واضحًا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يمكن ثني إسرائيل عن الهجمات.

وقال المسؤول الأمريكي، إن واشنطن اعتقدت أنها قد تتمكن من تأخير عملية إسرائيل ساعات حمايةً لقواتها بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، أفادت "سي. إن. إن" نقلًا عن مصادر، بأنه تم تكليف كبار مسؤولي إدارة ترامب الخميس الماضي بالاتصال بمسؤولين في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر، أن الاتصالات الأمريكية بمسؤولين بالشرق الأوسط كانت "لنقل رسالة تؤكد بشدة أهمية الدبلوماسية".

وقالت المصادر للشبكة، إن الاتصالات الأمريكية كانت تهدف أيضًا لنقل رسالة بأن "واشنطن ليست طرفًا في الهجمات على إيران".

وفجر اليوم الأحد، شنت إيران هجومًا صاروخيًا واسع النطاق استهدف مواقع عدة داخل إسرائيل، في عمليتين متتاليتين، أسفرتا عن وقوع قتلى وجرحى، فضلاً عن أضرار مادية جسيمة طالت مدنًا رئيسية بينها تل أبيب وحيفا.

ويأتي الهجوم الإيراني ردًا مباشرًا على قصف إسرائيلي طال منشآت نووية وقواعد عسكرية داخل الأراضي الإيرانية فجر الجمعة، في تصعيد ينذر بانفجار أمني في المنطقة.