"بتهمة التجسس لصالح الموساد".. إيران تعتقل عنصرين شمال البلاد

وكالات

أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على شخصين في إقليم البرز شمال البلاد، بتهمة الانتماء لخلية مرتبطة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وذلك بعد تحذيرات متكررة أطلقتها السلطات الإيرانية في الأيام الماضية من التعاون أو التواصل مع إسرائيل.

وأوضحت شرطة البرز، في بيان رسمي، أن عملية الاعتقال تمت "بفضل جهود وحدة الاستخبارات"، مشيرة إلى أن الموقوفين تورطا في تصنيع قنابل ومتفجرات ومعدات إلكترونية في مخبأ بمنطقة "سافوجوبلا"، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم".

وكان جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني قد حذر، في بيان صدر يوم أمس السبت، من أن "أي تعاون استخباراتي مع الموساد أو تواصل مع عناصر مرتبطة بإسرائيل يُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات"، مضيفًا أن "تنفيذ أعمال ثقافية أو إعلامية أو دعائية داعمة لإسرائيل" يدخل ضمن هذا الإطار.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإيرانية بالأمس اعتقال خمسة أشخاص في مدينة يزد وسط إيران، بتهمة التقاط صور والتعاون مع أجهزة استخباراتية إسرائيلية.



وتأتي هذه التطورات بعد أن بثت إسرائيل، الجمعة الماضية، مشاهد قالت إنها تُظهر عناصر من الموساد داخل الأراضي الإيرانية أثناء إطلاق طائرات مسيّرة باتجاه مواقع عسكرية حساسة.

يُذكر أن الأيام الأخيرة شهدت تصعيدًا غير مسبوق بين الجانبين، شمل تبادل هجمات صاروخية واغتيالات، كان أبرزها استهداف إسرائيل لعدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين وتسعة علماء في المجال النووي، في ما وصفته طهران بخرق استخباراتي كبير.