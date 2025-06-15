دمار هائل جنوب تل أبيب.. آثار القصف الإيراني على إسرائيل |فيديو وصور

كتب - محمد جعفر:

استفاق سكان مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب على مشهد دمار واسع بعد تعرض عشرات المنازل لهجمات صاروخية إيرانية، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 240 آخرين بجروح متفاوتة، في رد إيراني على الضربات التي استهدفت طهران مؤخرًا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم الدمار الكبير الذي طال المنازل والبنية التحتية نتيجة القصف الصاروخي الذي نفذ فجر الأحد، وسط حالة من الهلع في المناطق المستهدفة.

الهجمات الإيرانية على إسرائيل تخلف دمارا هائلا في مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب pic.twitter.com/bsQqzH6mCM — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 15, 2025

ووفقًا لما نقلته القناة 12 العبرية، لقي ستة أشخاص حتفهم في مدينة بات يام جنوبي تل أبيب، بينما سقط ثلاثة قتلى آخرين في منطقة الجليل الغربي شمال البلاد، وفي الوقت نفسه، يستمر العمل في عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا.

وشنت إيران هجمات مكثفة باستخدام صواريخ دقيقة وطائرات مسيّرة استهدفت مناطق متعددة منها تل أبيب، حيفا، ومناطق وسطى وشمالية، بما في ذلك منشآت مدنية وحيوية، من بينها مركز بحث علمي، ما تسبب في دمار واسع وتسجيل عشرات العالقين تحت الأنقاض.

وكشفت وكالة "فارس" الإيرانية أن الحرس الثوري استخدم صواريخ "قاسم سليماني" الباليستية في الهجوم، وهي صواريخ تكتيكية موجهة، تعمل بالوقود الصلب ومزودة برؤوس شديدة الانفجار، ما يعكس تصعيدًا نوعيًا في المواجهة.