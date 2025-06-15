إعلان

دمار هائل جنوب تل أبيب.. آثار القصف الإيراني على إسرائيل |فيديو وصور

01:03 م الأحد 15 يونيو 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد جعفر:

استفاق سكان مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب على مشهد دمار واسع بعد تعرض عشرات المنازل لهجمات صاروخية إيرانية، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 240 آخرين بجروح متفاوتة، في رد إيراني على الضربات التي استهدفت طهران مؤخرًا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم الدمار الكبير الذي طال المنازل والبنية التحتية نتيجة القصف الصاروخي الذي نفذ فجر الأحد، وسط حالة من الهلع في المناطق المستهدفة.

ووفقًا لما نقلته القناة 12 العبرية، لقي ستة أشخاص حتفهم في مدينة بات يام جنوبي تل أبيب، بينما سقط ثلاثة قتلى آخرين في منطقة الجليل الغربي شمال البلاد، وفي الوقت نفسه، يستمر العمل في عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا.

download

وشنت إيران هجمات مكثفة باستخدام صواريخ دقيقة وطائرات مسيّرة استهدفت مناطق متعددة منها تل أبيب، حيفا، ومناطق وسطى وشمالية، بما في ذلك منشآت مدنية وحيوية، من بينها مركز بحث علمي، ما تسبب في دمار واسع وتسجيل عشرات العالقين تحت الأنقاض.

download

وكشفت وكالة "فارس" الإيرانية أن الحرس الثوري استخدم صواريخ "قاسم سليماني" الباليستية في الهجوم، وهي صواريخ تكتيكية موجهة، تعمل بالوقود الصلب ومزودة برؤوس شديدة الانفجار، ما يعكس تصعيدًا نوعيًا في المواجهة.

download

download

download

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تل أبيب القصف الإيراني إسرائيل مدينة رحوفوت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
يقترب نحو 51 جنيها.. قفزة كبيرة في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية