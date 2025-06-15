قائد الجيش الإيراني: قواتنا ستواصل توجيه ضربات قاسية لإسرائيل

وكالات

أكد قائد الجيش الإيراني، أمير حاتمي، أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل توجيه "ضربات قاسية" لإسرائيل، مشددًا على أن الجيش في حالة استعداد وجاهزية كاملة.

وقال حاتمي في تصريحاته: "سندافع عن استقلالنا ووحدة أراضينا ونظامنا حتى آخر نفس".

وتزامنت هذه التصريحات مع تقارير جديدة عن الأضرار التي لحقت بإسرائيل نتيجة الهجمات الصاروخية الأخيرة، حيث كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن إصابة مركز بحثي بارز في إسرائيل بصواريخ تسببت في اندلاع حريق داخل أحد مباني المختبرات.

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن معهد وايزمن للأبحاث في مدينة رحوفوت، جنوب تل أبيب، تعرض لأضرار جسيمة جراء سقوط صاروخ إيراني.

وفي شمال البلاد، قالت شركة "بزان" الإسرائيلية للبترول إن منشآتها في خليج حيفا، بما في ذلك مصفاة البترول وتمديداتها، تعرضت لأضرار مباشرة بفعل القصف، وهو ما أكدته إذاعة الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى تضرر خطوط الأنابيب والنقل في المنطقة ذاتها.

وذكرت مصادر إيرانية أن الهجوم الأخير شمل استخدام صواريخ من طراز "عماد"، "قادر"، و"خيبر"، بالإضافة إلى صاروخ فرط صوتي استُخدم في الضربة التي استهدفت مدينة حيفا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).