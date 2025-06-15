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إيران تغير اسم شارع "خالد الإسلامبولي" إلى "السيد حسن نصرالله"

12:49 م الأحد 15 يونيو 2025

حسن نصرالله

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(وكالات)

صوّت مجلس بلدية طهران، خلال جلسته العلنية رقم 334، على تغيير اسم شارع "خالد الإسلامبولي" في العاصمة الإيرانية إلى "السيد حسن نصرالله"، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، وذلك بناءً على توصية اللجنة المختصة بتسمية وتغيير أسماء الأماكن العامة.

وأوضحت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن القرار جاء بعد اعتماد المحضر رقم 47 للجنة التسمية، حيث حصل الاقتراح على تأييد أغلبية أعضاء المجلس.

وقال علي رضا نادعلي، المتحدث باسم مجلس بلدية طهران، في وقت سابق، إن القرار تم بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية، وجرى استعراض عدد من المقترحات قبل أن يُطرح الاسم الجديد للتصويت.

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إيران خالد الإسلامبولي حسن نصرالله حزب الله اللبناني
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