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طهران تؤكد استمرار الهجمات على إسرائيل وتصفها بـ"الرد المشروع"

12:36 م الأحد 15 يونيو 2025

فاطمة مهاجراني

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وكالات

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الأحد، أن العمليات العسكرية التي تنفذها إيران ضد إسرائيل ستتواصل ما دامت القوات المسلحة الإيرانية تعتبرها ضرورية.

وقالت مهاجراني في تصريحات رسمية إن "هذه الهجمات تمثل ردًا مشروعًا، يهدف إلى استيفاء حقوق إيران، وتُعد خطوة عقابية مناسبة في ظل التطورات الأخيرة".

وكان كل من الجيش الإيراني والحرس الثوري قد أعلنا تنفيذ موجة جديدة من الهجمات الصاروخية في وقت متأخر من الليلة الماضية، استهدفت مواقع متعددة داخل إسرائيل.

ووفق وسائل إعلام، فقد تم تنفيذ الهجمات من اتجاهين، من داخل الأراضي الإيرانية ومن اليمن، وشملت إطلاق صواريخ على مناطق مختلفة داخل إسرائيل.

وأسفرت الهجمات، بحسب مصادر إعلامية، عن مقتل 13 إسرائيليًا وإصابة أكثر من 250 آخرين، بينما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، خصوصًا في منطقة بات يام جنوبي تل أبيب، والتي تعرضت لأضرار مادية وُصفت بأنها غير مسبوقة.

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