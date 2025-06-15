إعلام عبري يؤكد إصابة رئيس هيئة الأركان في جماعة الحوثي

(وكالات)



أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، نقلًا عن مصدر سياسي مطلع، أنه تم إصابة رئيس هيئة الأركان في جماعة الحوثي، محمد عبد الكريم الغماري، جراء غارة استهدفته مساء أمس السبت، في ما يُعتقد أنها محاولة اغتيال نفذها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اليمنية.

وأكد الجيش الإسرائيلي رسميًا تنفيذه لمحاولة اغتيال الغماري، في اليمن.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "إسرائيل حاولت تصفية رئيس أركان الحوثيين في هجوم باليمن"، واصفًا الغماري بأنه "شخصية قيادية بارزة داخل الجماعة".

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني لم تسمه، أن "الهجوم نُفّذ في اليمن، وكان سيُشكّل حدثًا مهمًا للغاية في حال نجاحه الكامل".

