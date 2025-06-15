إعلام إيراني: هجوم إسرائيلي يستهدف مناطق بمدينة شيراز جنوبي البلاد

وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد، بأن هجومًا إسرائيليًا استهدف مناطق في مدينة شيراز جنوب البلاد، تزامنًا مع هجوم آخر على أحد مقرات وزارة الدفاع في محافظة أصفهان، وفق ما أفاد المساعد الأمني لمحافظ أصفهان.

وقال المساعد الأمني لمحافظ أصفهان، في تغريدة له عبر منصة "إكس"، إن الهجوم الإسرائيلي على مقر وزارة الدفاع في المحافظة أسفر عن أضرار محتملة، مع احتمال وقوع خسائر، دون تقديم تفاصيل إضافية حتى الآن.

وفي سياق متصل أكد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ستواصل ضرب المواقع العسكرية والنووية في إيران، مشددًا على استمرار استنزاف القدرات النووية وأنظمة الأسلحة الإيرانية في طهران ومناطق أخرى.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصعيد مستمر بين الطرفين منذ فجر الجمعة الماضية وسط تزايد التوترات الإقليمية، بشأن توسع نطاق الهجمات.