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الحرس الثوري الإيراني: الهجمات على إسرائيل ستستمر بشكل أكثر تدميرًا

11:25 ص الأحد 15 يونيو 2025

مشاهد الدمار في إسرائيل

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(وكالات)

قال قائد مقر "خاتم الأنبياء" في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إن عمليات القوات الإيرانية ضد إسرائيل ستستمر "بشكل أكثر تدميرًا"، مؤكدًا أن الهجمات القادمة ستكون "أشدّ ضراوة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء الدولية بهجومه على المنشآت النووية"، وأكد أن "الرد الإيراني مشروع بموجب القوانين الدولية".

وأضاف عراقجي أن بلاده "ردّت ضمن إطار الدفاع عن النفس"، مشددًا على أن الهجمات الإيرانية "ستتواصل طالما استمر العدوان الإسرائيلي".

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب، لكنها "سترد بقوة إذا فُرضت عليها المواجهة"، لافتًا إلى أن "الرد الإيراني ركّز على أهداف داخل الكيان الصهيوني فقط".

كما حذر عراقجي من أن "أي تصعيد عسكري في منطقة الخليج قد يشعل المنطقة والعالم"، واصفًا توسيع الاشتباك بأنه "خطأ استراتيجي يهدف لتوسيع الحرب".

ودعا عراقجي المجتمع الدولي إلى "إدانة الهجوم الإسرائيلي"، وقال: "نتوقع شجبًا قويًا من المجتمع الدولي، ونأمل أن نرى موقفًا واضحًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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