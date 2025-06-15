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ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 9 قتلى وأكثر من 240 جريحًا

11:13 ص الأحد 15 يونيو 2025

الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران

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وكالات

واصلت حصيلة قتلى الهجوم الإيراني على إسرائيل ارتفاعها، حيث أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، بمقتل 9 إسرائيليين جراء القصف الإيراني المكثف الذي استهدف مدنًا عدة فجر الأحد.

وذكرت القناة 12 العبرية أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم في مدينة بات يام، جنوبي تل أبيب، فيما سقط ثلاثة آخرون في منطقة الجليل الغربي شمال البلاد، كما أُصيب أكثر من 240 شخصًا بجروح متفاوتة، في حصيلة مرشحة للارتفاع، مع استمرار عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض.

وشنّت إيران هجمات مكثفة باستخدام صواريخ دقيقة وطائرات مسيّرة، طالت مناطق في تل أبيب، حيفا، ومناطق وسطى وشمالية، مستهدفة منشآت مدنية وحيوية، من بينها مركز بحث علمي، وأسفرت الهجمات عن دمار واسع في البنية التحتية، إلى جانب تسجيل عشرات العالقين تحت الركام.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بمقتل أربعة أشخاص وجرح 13 في حيفا، إضافة إلى مصرع امرأة وإصابة 53 آخرين في تل أبيب.

من جهتها، كشفت وكالة "فارس" الإيرانية عن استخدام الحرس الثوري صواريخ "قاسم سليماني" الباليستية في الهجوم، وهي صواريخ تكتيكية وموجهة، تعمل بالوقود الصلب، ومزودة برؤوس شديدة الانفجار.

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