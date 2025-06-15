إيران تتهم الولايات المتحدة بالتورط في الهجمات على منشآتها النووية





(وكالات)

وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، اتهامات مباشرة للولايات المتحدة بالتورط في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت نووية داخل إيران، مؤكدًا أن بلاده تملك "وثائق تثبت الدعم الأمريكي لهذه العمليات"، وأن واشنطن تتحمل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد.

وقال عراقجي: "الولايات المتحدة شريكة في هذه الهجمات، وعليها أن تتحمل مسؤولية أفعالها"، مضيفًا أن "الهجوم الإسرائيلي لا يمكن أن يتم دون دعم واشنطن".

وشدد الوزير الإيراني على أن طهران "ليست مستعدة لأي اتفاق يحرمها من حقوقها النووية"، منتقدًا بشدة الموقف الإسرائيلي من أي مسار تفاوضي. وقال: "الكيان الصهيوني لا يريد أي اتفاق في المجال النووي، ولا يرغب في الدبلوماسية".

وأشار عراقجي إلى أن إسرائيل كانت دائمًا تسعى لإفشال أي محاولات لإحياء الاتفاق النووي، لافتًا إلى أن "في عام 2021، كانت إيران تتفاوض على إحياء الاتفاق النووي، وإسرائيل نفذت عملية تخريبية داخل منشأة نطنز النووية"، موضحًا أن الهجوم الحالي على المنشأة ذاتها يهدف لتقويض أي جهود تفاوضية، ويتم "بشراكة أمريكية واضحة".

ودعا وزير الخارجية الإيراني الإدارة الأييركية إلى إثبات حسن نيتها، قائلًا: "نتوقع من واشنطن أن تثبت صدق نواياها وأن تشجب الهجمات الإسرائيلية على منشآتنا النووية السلمية"، مطالبًا الولايات المتحدة باتخاذ موقف صريح وواضح ضد "العدوان الإسرائيلي المتكرر على إيران".