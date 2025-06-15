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الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارًا عاجلًا بإخلاء المنشآت النووية والعسكرية في إيران

10:43 ص الأحد 15 يونيو 2025

إيفي ديفرين

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وكالات

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ايفي دافرين، مساء اليوم، عن توجيه إنذار عاجل إلى سكان إيران، يدعو فيه جميع الموجودين داخل المنشآت النووية ومصانع الأسلحة والمنشآت الداعمة لها إلى إخلائها فورًا.

وقال المتحدث في بيان مقتضب: "ندعو إلى الإخلاء الفوري لكافة مفاعلات الأسلحة والمنشآت المرتبطة بها في إيران، حفاظًا على سلامة العاملين والسكان المحيطين بها".

وفي هذا السياق أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن مستودعًا للنفط في منطقة "شهران" وخزانًا للوقود جنوبي البلاد تعرضا لهجوم في الساعات الأولى من الأحد، نسبته إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن السلطات تمكنت من السيطرة على الوضع.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول في وزارة النفط الإيرانية أن الهجوم استهدف المستودع الرئيسي للوقود في العاصمة طهران، وأسفر عن انفجارات ضخمة في الموقع.

كما أفادت القناة 12 العبرية بأن الجيش الإسرائيلي شن هجمات على أهداف عسكرية داخل العاصمة الإيرانية، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق داخل إسرائيل.

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