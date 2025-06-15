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كوريا الجنوبية تدعو إيران وإسرائيل لضبط النفس

10:22 ص الأحد 15 يونيو 2025

سلاح الجو الاسرائيلي

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سول - (د ب أ)

دعا المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي جميع الأطراف في الصراع بين إسرائيل وإيران لضبط النفس اليوم الأحد، قائلا إن بلاده لا تدعم أي تصعيد للتوتر العسكري في المنطقة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مسؤولا رئاسيا قال لدى سؤاله بشأن الصراع العسكري المستمر بين إسرائيل وإيران " نحن نعارض المواجهة العسكرية أو تصعيد التوترات، وطالبنا جميع الأطراف المعنية بضبط النفس".

وكانت الخارجية الكورية الجنوبية قد أصدرت مطلع الأسبوع تحذيرا خاصا من السفر إلى إسرائيل ومناطق في إيران.

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