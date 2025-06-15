إيران: الهجوم الإسرائيلي على منشآتنا النووية تجاوز للخطوط الحمراء





(وكالات)

اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، إسرائيل بتجاوز الخطوط الحمراء الدولية بعد تنفيذها هجومًا على منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية، مؤكدًا أن طهران قامت بالرد على هذا الهجوم بما يتوافق مع القوانين الدولية التي تكفل حق الدفاع عن النفس، وأن هجماتها ستتواصل طالما استمرت الاعتداءات الإسرائيلية.



كما حذّر عراقجي من أن "أي تطور عسكري في منطقة الخليج يمكن أن يشعل المنطقة والعالم بأسره"، معتبرًا أن توسيع ساحة الاشتباك لتشمل منطقة الخليج سيكون "خطأً استراتيجيًا".

ودعا عراقجي المجتمع الدولي إلى "إدانة الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية"، مضيفًا: "نتوقع من المجتمع الدولي الشجب القوي لهذا العدوان، ونأمل أن نرى إدانة واضحة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكد الوزير الإيراني، أن إيران لا تسعى إلى تصعيد أوسع، لكنها "سترد بقوة إذا فُرضت عليها المواجهة، قائلا: "لقد ركّزنا في ردّنا على الأهداف داخل الكيان الصهيوني، ولا نطالب بتوسيع الحرب إلا إذا فُرضت علينا".

