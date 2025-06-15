بينهم طيار وطفل.. مقتل 7 أشخاص إثر تحطم طائرة تقل حجاجا شمال الهند



وكالات

قتل 7 أشخاص، بينهم طيار وطفل صغير، اليوم الأحد، في حادث تحطم مروحية شمال الهند.

وأفادت مصادر محلية، أن المروحية كانت تقل حجاجا متجهين إلى معبد كيدارناث الديني الشهير في جبال الهيمالايا عندما سقطت بالقرب من بلدة جوريكوند.

وفقدت المروحية، من طراز BELL 407 التابعة لشركة "أريان أفييشن"، الاتصال بأبراج المراقبة صباح اليوم بعد إقلاعها من كيدارناث في رحلة إلى جوبتكاشي.

وعثر لاحقا على حطامها في منطقة جبلية وعرة تبعد 5 كيلومترات عن جوريكوند.

أرسلت فرق الإنقاذ من الدفاع المدني والشرطة إلى موقع الحادث، فيما بدأت التحقيقات لتحديد أسباب الكارثة التي لم تعرف بعد.

وتشير معلومات أولية إلى أن سوء الأحوال الجوية قد يكون وراء الحادث، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن هذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال أشهر قليلة، بعد تحطم مروحية في مايو الماضي أثناء رحلتها إلى معبد جانجوتري وأسفر عن مقتل 6 أشخاص.