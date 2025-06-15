الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك جنوب غزة



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، مقتل جندي من لواء "كفير" خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأحد: "الجندي احتياط نوعام شيمش، من القدس يعمل في لواء "كفير"، توفي يوم 14 يونيو 2025، وسقط في معركة جنوب قطاع غزة ويبلغ من العمر 21 عاما، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف البيان أنه تم إخطار عائلته وأنه تمت ترقيته إلى رتبة لواء بعد وفاته.

ووفق بيانات الجيش الإسرائيلي سقط 867 جنديا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 بقطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 يواصل الجيش الإسرائيلي حربه في غزة، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الحرب أكثر من 183 ألف قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.