

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يستطيع التوصل بسهولة إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل وإنهاء هذا الصراع، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا تعرضنا لهجوم من إيران فإن القوات الأمريكية سترد بأقصى قوة وبمستويات غير مسبوقة.

وتوقع مسؤولون من البيت الأبيض وإسرائيل، استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران أسابيع، وتُنفذ بموافقة أمريكية ضمنية.

وقال مسؤول إسرائيلي لـ CNN، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تُبدِ أي اعتراض على الجدول الزمني الممتد للعملية خلال المناقشات الخاصة.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية على دراية بالخطة وتدعمها ضمنيًا. وعند سؤاله عن مدة استمرار الصراع، قال إن ذلك يعتمد على رد إيران.

وأضاف المسؤول: "تؤمن إدارة ترامب بشدة أن هذه الأزمة يمكن حلها عبر مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تطلب من إسرائيل سوى الدفاع عن نفسها.