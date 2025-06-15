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يسرائيل هيوم: إقامة مركزا لاستيعاب قتلى الهجوم الإيراني جنوب تل أبيب

07:11 ص الأحد 15 يونيو 2025

الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران

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وكالات

قررت فرق الطوارئ الإسرائيلية إقامة مركز لاستيعاب القتلى قرب المبنى المدمر في منطقة بات يام جنوب تل أبيب، جراء الهجوم الإيراني فجر الأحد، وفق ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن تقديرات الجبهة الداخلية تفيد بوجود 35 شخصا تحت الأنقاض في منطقة بات يام جنوب تل أبيب التي تعرضت لقصف صاروخي إيراني.

ونقلت الصحيفة عن قائد المنطقة الوسطى والقدس في قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، العقيد أمير بن دافيد، قوله إن الصاروخ الذي سقط في مدينة رحوفوت أصاب مبنى سكنيا بشكل مباشر، ما أدى إلى أضرار جسيمة وانهيار طوابق عدة.

وقال بن دافيد: "نحن في موقع خطير للغاية"، موضحا أن القوات أنهت حتى الآن مسحا شاملا للمبنى المتضرر، وفقا لروسيا اليوم.

وكان موقع "واينت" العبري، أفاد اليوم الأحد، بمقتل 4 إسرائيليين وإصابة أكثر من 100 وفقدان 35 في منطقة بات يام، فيما أكد إصابة 37 شخصا في رحفوت نتيجة سقوط صواريخ إيرانية.

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