إعلان

مظاهرة مناهضة لـ ترامب.. إصابة شخص في إطلاق نار بأمريكا

07:04 ص الأحد 15 يونيو 2025

الشرطة الامريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أصيب شخص على الأقل بجروح خطيرة في إطلاق نار خلال تظاهرة في مدينة سولت ليك سيتي بغرب الولايات المتحدة.

وأعلنت الشرطة، أن الحادثة وقعت خلال تظاهرة مناهضة للرئيس دونالد ترامب، وفقا للغد.

وقالت شرطة مدينة سولت ليك سيتي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "نؤكد أن إطلاق النار أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة، نُقل المصاب إلى مستشفى للعلاج من جروح تمثل خطرا على حياته".

وأضافت: "لدينا شخص مشتبه به قيد التوقيف".

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص، أمس السبت، في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضدّ سياسات ترامب قبل عرض عسكري نادر بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الجيش الأمريكي تزامن مع العيد الـ79 للرئيس الجمهوري.

وخرج مشاركون في تظاهرات "لا ملوك" إلى الشوارع في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاجو وفيلادلفيا وهيوستن وأتلانتا ومئات المدن الأمريكية الأخرى للتنديد بما يقولون إنه تجاوزات استبدادية لترامب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الأمريكية إطلاق نار في أمريكا أمريكا الولايات المتحدة مظاهرة ضد ترامب ترامب احتجاجات أمريكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية
الأهلي وإنتر ميامي.. تغطية محدثة باستمرار
هجوم إيراني جديد بالصواريخ الباليستية والمسيرات على إسرائيل (تغطية خاصة)