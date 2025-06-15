مظاهرة مناهضة لـ ترامب.. إصابة شخص في إطلاق نار بأمريكا



وكالات

أصيب شخص على الأقل بجروح خطيرة في إطلاق نار خلال تظاهرة في مدينة سولت ليك سيتي بغرب الولايات المتحدة.

وأعلنت الشرطة، أن الحادثة وقعت خلال تظاهرة مناهضة للرئيس دونالد ترامب، وفقا للغد.

وقالت شرطة مدينة سولت ليك سيتي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "نؤكد أن إطلاق النار أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة، نُقل المصاب إلى مستشفى للعلاج من جروح تمثل خطرا على حياته".

وأضافت: "لدينا شخص مشتبه به قيد التوقيف".

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص، أمس السبت، في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضدّ سياسات ترامب قبل عرض عسكري نادر بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الجيش الأمريكي تزامن مع العيد الـ79 للرئيس الجمهوري.

وخرج مشاركون في تظاهرات "لا ملوك" إلى الشوارع في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاجو وفيلادلفيا وهيوستن وأتلانتا ومئات المدن الأمريكية الأخرى للتنديد بما يقولون إنه تجاوزات استبدادية لترامب.