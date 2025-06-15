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8 قتلى و207 إصابات في هجومين صاروخيين شنتهما إيران على إسرائيل

06:19 ص الأحد 15 يونيو 2025

الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران

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وكالات

ارتفع عدد القتلي الإسرائيليين في هجومين صاروخيين شنتهما إيران على إسرائيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إلى 8 قتلى ونحو 207 جرحى، وفقا لسكاي نيوز.

كانت إسرائيل أعلنت قبل قليل، مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وأُصيب نحو 100 آخرين، بعد موجة من الصواريخ الإيرانية التي ضربت مدنًا على طول الساحل الأوسط لإسرائيل قرب تل أبيب، بحسب ما أفادت به "نجمة داوود الحمراء"، خدمة الطوارئ الوطنية في البلاد.

كما لقي 3 أشخاص حتفهم في وقت سابق جراء قصف سابق استهدف مدينة طمرة في شمال إسرائيل، ليرتفع بذلك عدد القتلى في الهجمات الليلية إلى ستة أشخاص.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم، إن فرق الطوارئ الإسرائيلية قررت إقامة محطات لاستيعاب القتلى قرب المبنى المدمر في بات يام.

في الوقت ذاته، قال الدفاع المدني الإسرائيلي إنه يتعامل مع منطقة واسعة الدمار في بات يام جنوبي تل أبيب.

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