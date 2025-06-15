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مسؤول إسرائيلي: استمرار العملية العسكرية ضد إيران أسابيع.. وتُنفذ بموافقة أمريكية

06:15 ص الأحد 15 يونيو 2025

إيران وإسرائيل

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القاهرة- مصراوي

توقع مسؤولون من البيت الأبيض وإسرائيل، استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران أسابيع، وتُنفذ بموافقة أمريكية ضمنية.

وقال مسؤول إسرائيلي لـ CNN، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تُبدِ أي اعتراض على الجدول الزمني الممتد للعملية خلال المناقشات الخاصة.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية على دراية بالخطة وتدعمها ضمنيًا. وعند سؤاله عن مدة استمرار الصراع، قال إن ذلك يعتمد على رد إيران.

وأضاف المسؤول: "تؤمن إدارة ترامب بشدة أن هذه الأزمة يمكن حلها عبر مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تطلب من إسرائيل سوى الدفاع عن نفسها.

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