القاهرة- مصراوي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن معهد وايزمان للعلوم، أحد أبرز المراكز البحثية في إسرائيل، تعرض لأضرار مادية نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.



ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فقد اندلع حريق في أحد مباني المعهد، الذي يضم عددًا من المختبرات، ما يشير إلى تأثير مباشر على البنية التحتية العلمية في إسرائيل جراء التصعيد العسكري.



أفادت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن عدة مبانٍ تضررت في وسط إسرائيل نتيجة الموجة الأخيرة من الهجمات الإيرانية.

وذكرت الهيئة أن مبنًى مكونًا من ثمانية طوابق تعرّض لإصابة مباشرة في منطقة دان، كما تضرر مبنًى سكني آخر في المنطقة ذاتها.فيما يحاول رجال الإسعاف إنقاذ العالقين تحت الأنقاض

وأضافت الهيئة أن عدة مبانٍ في منطقة المركز (اللواء الأوسط) أصيبت أيضًا بشكل مباشر، وأن حريقًا اندلع في منطقة مفتوحة قريبة.

ونشرت الهيئة صورًا تُظهر عناصر الإنقاذ وهم يزيلون الركام من داخل مبانٍ مدمرة، في حين عرضت منظمة الإسعاف الوطنية "نجمة داوود الحمراء" مقاطع فيديو تظهر حجم الدمار في أحد المباني بوسط إسرائيل، مع تناثر الأنقاض في محيطه.



وقُتلت امرأة وأصيب نحو 20 آخرين جراء سقوط صواريخ إيرانية في مدينة بات يام جنوبي تل أبيب، وفق ما أعلنته القناة 14 الإسرائيلية، في أحدث حصيلة للهجوم الإيراني واسع النطاق على عدة مناطق داخل إسرائيل.