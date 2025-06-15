القاهرة- مصراوي

أفادت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن عدة مبانٍ تضررت في وسط إسرائيل نتيجة الموجة الأخيرة من الهجمات الإيرانية.

وذكرت الهيئة أن مبنًى مكونًا من ثمانية طوابق تعرّض لإصابة مباشرة في منطقة دان، كما تضرر مبنًى سكني آخر في المنطقة ذاتها.فيما يحاول رجال الإسعاف إنقاذ العالقين تحت الأنقاض

وأضافت الهيئة أن عدة مبانٍ في منطقة المركز (اللواء الأوسط) أصيبت أيضًا بشكل مباشر، وأن حريقًا اندلع في منطقة مفتوحة قريبة.

ونشرت الهيئة صورًا تُظهر عناصر الإنقاذ وهم يزيلون الركام من داخل مبانٍ مدمرة، في حين عرضت منظمة الإسعاف الوطنية "نجمة داوود الحمراء" مقاطع فيديو تظهر حجم الدمار في أحد المباني بوسط إسرائيل، مع تناثر الأنقاض في محيطه.

وقُتلت امرأة وأصيب نحو 20 آخرين جراء سقوط صواريخ إيرانية في مدينة بات يام جنوبي تل أبيب، وفق ما أعلنته القناة 14 الإسرائيلية، في أحدث حصيلة للهجوم الإيراني واسع النطاق على عدة مناطق داخل إسرائيل.

وقال مدير الإسعاف الإسرائيلي إن الهجوم أسفر عن مقتل إسرائيلية وإصابة حوالي 20 شخصًا في أحد المواقع التي استُهدفت بالقصف داخل تل أبيب.

وفي التفاصيل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الهجمات الصاروخية الإيرانية أصابت مباني سكنية، ما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى، بينهم حالات وُصفت بالخطيرة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن فرق الإنقاذ والإغاثة تعمل في عدد من المواقع بأنحاء البلاد، عقب تلقي بلاغات عن وقوع إصابات مباشرة جراء القصف، مؤكدًا استمرار حالة التأهب القصوى.