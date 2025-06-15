محلل سياسي: هجمات إيران تُلحق دمارًا واسعًا رغم محدودية أثرها العسكري

القاهرة- مصراوي

قال المحلل السياسي التركي محمد كانباكلي من أن الهجمات الصاروخية الإيرانية، وعلى الرغم من محدودية تأثيرها المباشر على الأهداف العسكرية الإسرائيلية، إلا أنها قد تُحدث أضرارًا جسيمة في المدن الإسرائيلية والبنية التحتية الحيوية.

وقال كانباكلي، في تصريحات على صفحته الشخصية بموقع إكس، إن "الصواريخ الباليستية الإيرانية قد لا تحقق نتائج عسكرية استراتيجية كبيرة في المدى القريب، لكنها تملك القدرة على إرباك الحياة المدنية داخل إسرائيل وتكبيدها خسائر مادية وبشرية فادحة".

وأضاف: "إذا كانت إيران تمتلك مخزونًا كافيًا من الصواريخ، وتمكّنت من الاستمرار في هذا المستوى من الهجمات لمدّة أسبوع أو أسبوعين، فإن إسرائيل – حتى وإن حققت نصرًا عسكريًا في نهاية المطاف – لن تكون قادرة على الاحتفال به وسط ما ستتكبده من دمار ومعاناة داخلية".

وفي وقت سابق، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بسقوط قتيلة و53 مصابا وحدوث دمار كبير نتيجة القصف الأخير في تل أبيب الكبرى، مشيرة إلى تواصل عمليات الإنقاذ.

ومن جانبها، قالت صحيفة يسرائيل هيوم، إن الصواريخ الإيرانية تسببت في دمار واسع في بعض مناطق وسط إسرائيل.