إعلان

ارتفاع عدد القتلى والمصابين في تل أبيب إلى 54 ودمار واسع بالمدينة

04:00 ص الأحد 15 يونيو 2025

الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت الإذاعة الإسرائيلية بسقوط قتيلة و53 مصابا وحدوث دمار كبير نتيجة القصف الأخير في تل أبيب الكبرى، مشيرة إلى تواصل عمليات الإنقاذ.

ومن جانبها، قالت صحيفة يسرائيل هيوم، إن الصواريخ الإيرانية تسببت في دمار واسع في بعض مناطق وسط إسرائيل.

ونقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع، أن الحرس الثوري استخدم في الهجوم الأخير على تل أبيب صواريخ قاسم سليماني الباليستية.

وأضافت، نقلا عن المصدر ذاته، أن الصواريخ المستخدمة تكتيكية وموجهة، تعمل بالوقود الصلب ومزودة برؤوس شديدة الانفجار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تل أبيب تل أبيب تعاني قصف تل أبيب تل أبيب الآن تل أبيب الآن قصف إسرائيلي على إيران قصف تل أبيب الآن الجيش الإسرائيلي صورايخ إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية
الأهلي وإنتر ميامي.. تغطية محدثة باستمرار
هجوم إيراني جديد بالصواريخ الباليستية والمسيرات على إسرائيل (تغطية خاصة)