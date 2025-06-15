ارتفاع عدد القتلى والمصابين في تل أبيب إلى 54 ودمار واسع بالمدينة

وكالات

أفادت الإذاعة الإسرائيلية بسقوط قتيلة و53 مصابا وحدوث دمار كبير نتيجة القصف الأخير في تل أبيب الكبرى، مشيرة إلى تواصل عمليات الإنقاذ.

ومن جانبها، قالت صحيفة يسرائيل هيوم، إن الصواريخ الإيرانية تسببت في دمار واسع في بعض مناطق وسط إسرائيل.

ونقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع، أن الحرس الثوري استخدم في الهجوم الأخير على تل أبيب صواريخ قاسم سليماني الباليستية.

وأضافت، نقلا عن المصدر ذاته، أن الصواريخ المستخدمة تكتيكية وموجهة، تعمل بالوقود الصلب ومزودة برؤوس شديدة الانفجار.