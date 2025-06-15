إعلان

صواريخ إيران.. مقتل مستوطِنة وإصابة نحو 20 آخرين في تل أبيب

03:50 ص الأحد 15 يونيو 2025

صواريخ إيرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


القاهرة – مصراوي

قُتلت امرأة وأصيب نحو 20 آخرين جراء سقوط صواريخ إيرانية في مدينة بات يام جنوبي تل أبيب، وفق ما أعلنته القناة 14 الإسرائيلية، في أحدث حصيلة للهجوم الإيراني واسع النطاق على عدة مناطق داخل إسرائيل.

وقال مدير الإسعاف الإسرائيلي إن الهجوم أسفر عن مقتل إسرائيلية وإصابة حوالي 20 شخصًا في أحد المواقع التي استُهدفت بالقصف داخل تل أبيب.

وفي التفاصيل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الهجمات الصاروخية الإيرانية أصابت مباني سكنية، ما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى، بينهم حالات وُصفت بالخطيرة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن فرق الإنقاذ والإغاثة تعمل في عدد من المواقع بأنحاء البلاد، عقب تلقي بلاغات عن وقوع إصابات مباشرة جراء القصف، مؤكدًا استمرار حالة التأهب القصوى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صواريخ إيرانية سقوط صواريخ إيرانية في حيفا وطمرة إيران إسرائيل تل أبيب قصف تل أبيب تل أبيب الآن تل أبيب الآن إطلاق صواريخ من إيران على تل أبيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية
الأهلي وإنتر ميامي.. تغطية محدثة باستمرار
هجوم إيراني جديد بالصواريخ الباليستية والمسيرات على إسرائيل (تغطية خاصة)