صواريخ إيران.. مقتل مستوطِنة وإصابة نحو 20 آخرين في تل أبيب



القاهرة – مصراوي

قُتلت امرأة وأصيب نحو 20 آخرين جراء سقوط صواريخ إيرانية في مدينة بات يام جنوبي تل أبيب، وفق ما أعلنته القناة 14 الإسرائيلية، في أحدث حصيلة للهجوم الإيراني واسع النطاق على عدة مناطق داخل إسرائيل.

وقال مدير الإسعاف الإسرائيلي إن الهجوم أسفر عن مقتل إسرائيلية وإصابة حوالي 20 شخصًا في أحد المواقع التي استُهدفت بالقصف داخل تل أبيب.

وفي التفاصيل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الهجمات الصاروخية الإيرانية أصابت مباني سكنية، ما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى، بينهم حالات وُصفت بالخطيرة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن فرق الإنقاذ والإغاثة تعمل في عدد من المواقع بأنحاء البلاد، عقب تلقي بلاغات عن وقوع إصابات مباشرة جراء القصف، مؤكدًا استمرار حالة التأهب القصوى.