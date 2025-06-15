بسبب صواريخ إيران.. مشاهد اندلاع حرائق ودمار في مناطق بتل أبيب

القاهرة- مصراوي

اندلعت حرائق واسعة وشوهدت مشاهد دمار كبيرة في عدة مناطق داخل تل أبيب، بعد موجة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران باتجاه العمق الإسرائيلي، فجر الأحد.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة سقوط الصواريخ واندلاع النيران في أحياء سكنية، أبرزها ما نشرته قناة "الميادين" على منصتها في موقع X، ويظهر ألسنة لهب تتصاعد من مواقع في قلب تل أبيب.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن ستة مواقع في تل أبيب أصيبت بشكل مباشر جراء القصف الإيراني، بينما أشارت وسائل إعلام أخرى إلى أن أربعة مبانٍ على الأقل تضررت بشكل مباشر.

من جهتها، ذكرت قناة "14" العبرية أن الهجوم أسفر عن أربع إصابات في مدينة رحوفوت، و 12 إصابة في بات يام جنوبي تل أبيب.

وبالتزامن مع الهجوم الإيراني، أُطلقت صواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وفقًا لوسائل إعلام عبرية، في هجوم وصفته هيئة البث الإسرائيلية بأنه "مركّب" ويشمل صواريخ وطائرات مسيّرة من عدة محاور.

وأكدت القناة أن حوالي 50 صاروخًا باليستيًا أُطلقت باتجاه أهداف إسرائيلية، بعضها سُمع دويّ انفجاراته في محيط مطار بن غوريون وشرق تل أبيب، فيما أعلن جيش الاحتلال تفعيل صفارات الإنذار في مناطق متعددة، تحذيرًا من الصواريخ والمسيّرات.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن إسرائيل تواجه هجومًا صاروخيًا واسع النطاق من إيران، مصحوبًا بتسلل مسيّرات إلى شمال البلاد، ما دفع السلطات إلى دعوة السكان للبقاء في الملاجئ والمناطق الآمنة.

وفي بيان رسمي، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم، مؤكدًا استهداف منشآت إنتاج وقود الطائرات ومراكز للطاقة داخل إسرائيل، مشددًا على أن العملية ستتواصل بشكل "أعنف وأوسع" في حال استمرار "الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية".

كما أعلن الحرس الثوري تدمير عشر طائرات مسيّرة وعشرات الطائرات الصغيرة التابعة للجيش الإسرائيلي، وأشار إلى نجاح منظومة الدفاع الجوي التابعة له في رصد وتدمير ثلاثة صواريخ كروز معادية.