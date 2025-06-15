تهزّ تل أبيب.. مشاهد للهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل

وكالات

شهدت تل أبيب ومناطق أخرى داخل إسرائيل ليلة مضطربة، بعدما تعرضت لهجوم واسع من إيران شمل عشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بالتزامن مع صواريخ أُطلقت من اليمن.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية مشاهد قالت إنها توثّق لحظة إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ التي استهدفت العمق الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر الأحد.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق داخل تل أبيب، عقب رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية ومن اليمن، في ما وصفه مراقبون بأنه هجوم "مركّب وغير مسبوق".

وقالت هيئة البث العبرية إن الهجوم شمل صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، بعضها أُطلق من إيران مباشرة، وآخر من الأراضي اليمنية، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بأن نحو 50 صاروخًا باليستيًا استهدفت مواقع حيوية، بينها مناطق قريبة من مطار بن غوريون وشرق تل أبيب، وسط دوي انفجارات متتالية.

وفي سياق متصل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار مجددًا في تل أبيب، بالإضافة إلى مناطق في شمال البلاد، بعد رصد تسلل طائرات مسيّرة إلى الأجواء الإسرائيلية.

ووصفت وسائل الإعلام العبرية الهجوم بأنه "الأوسع من نوعه"، ويُعدّ تصعيدًا خطيرًا في المواجهة بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف من دخول المنطقة في دوامة حرب مفتوحة.