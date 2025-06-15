تقارير: أمريكا رفضت طلب نتنياهو بالمشاركة في الحرب ضد إيران



القاهرة- مصراوي

طلبت إسرائيل من إدارة ترامب، خلال الـ48 ساعة الماضية، الانضمام إلى الحرب ضد إيران بهدف القضاء على برنامجها النووي، وفقًا لما أكده مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس الأمريكي.

وتفتقر إسرائيل إلى القنابل الخارقة للتحصينات والطائرات القاذفة الثقيلة اللازمة لتدمير منشأة "فوردو" لتخصيب اليورانيوم، التي بُنيت داخل جبل وعلى عمق كبير تحت الأرض. بينما تمتلك الولايات المتحدة هذا النوع من الأسلحة، وهي على مسافة طيران قريبة من إيران.

لكن إدارة ترامب حتى الآن تنأى بنفسها عن العملية الإسرائيلية، وتؤكد أن رد إيران عبر استهداف مصالح أمريكية سيكون غير مشروع. ومع ذلك، فإن أي هجوم مباشر على إيران—even لو اقتصر على قصف موقع واحد—سيجرّ الولايات المتحدة بشكل مباشر إلى الحرب.

وإذا استمرت منشأة "فوردو" في العمل بعد انتهاء العملية، فإن إسرائيل ستكون قد فشلت في تحقيق هدفها الأساسي، المتمثل في "القضاء" على البرنامج النووي الإيراني.

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس، إن الولايات المتحدة قد تنضم للعملية، وإن الرئيس ترامب لمح إلى إمكانية القيام بذلك في محادثة حديثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لكن مسؤولًا في البيت الأبيض نفى هذا الادعاء يوم الجمعة. وأكد مسؤول أمريكي آخر، يوم السبت، أن إسرائيل طلبت من إدارة ترامب الانضمام إلى الحرب، لكنه أضاف أن الإدارة لا تدرس هذا الخيار حاليًا.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لموقع أكسيوس يوم السبت: "ما يحدث اليوم لا يمكن منعه"، في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف: "لكن لدينا القدرة على التفاوض من أجل تسوية سلمية ناجحة لهذا الصراع إذا كانت إيران مستعدة لذلك. وأسرع طريق لتحقيق السلام من قِبل إيران هو التخلي عن برنامجها للأسلحة النووية."

ومن جانبه، قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، لقناة Fox News يوم الجمعة: "العملية بأكملها... يجب أن تُستكمل فعليًا بالقضاء على منشأة فوردو".

وقد أثار المسؤولون الإسرائيليون فكرة مشاركة الولايات المتحدة في استهداف فوردو مع نظرائهم الأمريكيين منذ بداية العملية.