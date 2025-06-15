إعلام عبري: إيران أطلقت نحو 50 صاروخا باليستيا على إسرائيل



وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، إن إيران أطلقت نحو 50 صاروخا باليستيا، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في مناطق مطار بن جوريون وشرق تل أبيب.

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب جراء هجوم صاروخي إيراني، فضلا عن إطلاقها في مواقع عدة شمال إسرائيل بسبب تسلل مسيرات.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل تتعرض لهجوم إيراني واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية والدفاعات الجوية تعمل لاعتراضها.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، رصد استعدادات لهجوم صاروخي إيراني وشيك.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لاعتراض مسيرات في شمال إسرائيل.

وطالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، جميع الإسرائيليين بالبقاء في مناطق آمنة، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار تدوي في عدد من البلدات الإسرائيلية للاشتباه في تسلل مسيرات.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان، إنه استهدف منشآت إنتاج وقود الطائرات ومراكز الطاقة التابعة للكيان الإسرائيلي عبر هجوم واسع النطاق باستخدام أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن العملية الهجومية لقواته المسلحة ستستمر بشكل أعنف وأوسع إذا تواصلت اعتداءات وتهديدات الكيان الإسرائيلي.

وأشار الحرس الثوري، إلى أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوة الجوفضاء للحرس الثوري وبقيادة شبكة الدفاع الجوي المشتركة نجحت في رصد وتدمير 3 صواريخ كروز.

وأكد الحرس الثوري، تدمير 10 طائرات مسيّرة وعشرات الطائرات الصغيرة المعادية التابعة لجيش الكيان الإسرائيلي في مختلف المناطق المستهدفة داخل البلاد.