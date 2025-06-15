إعلام عبري: سلاح الجو يستعد لاعتراض مسيرات في شمال إسرائيل



وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، إن سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لاعتراض مسيرات في شمال إسرائيل.

وطالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، جميع الإسرائيليين بالبقاء في مناطق آمنة، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار تدوي في عدد من البلدات الإسرائيلية للاشتباه في تسلل مسيرات.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان، إنه استهدف منشآت إنتاج وقود الطائرات ومراكز الطاقة التابعة للكيان الإسرائيلي عبر هجوم واسع النطاق باستخدام أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن العملية الهجومية لقواته المسلحة ستستمر بشكل أعنف وأوسع إذا تواصلت اعتداءات وتهديدات الكيان الإسرائيلي.

وأشار الحرس الثوري، إلى أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوة الجوفضاء للحرس الثوري وبقيادة شبكة الدفاع الجوي المشتركة نجحت في رصد وتدمير 3 صواريخ كروز.

وأكد الحرس الثوري، تدمير 10 طائرات مسيّرة وعشرات الطائرات الصغيرة المعادية التابعة لجيش الكيان الإسرائيلي في مختلف المناطق المستهدفة داخل البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظات إصابة الصواريخ الإيرانية لمدينة حيفا بينما تحاول المنظومات الدفاعية الإسرائيلية اعتراض بعضها.

وتبيّن اللقطات انفجارات ضخمة تعقب إصابة الصواريخ الإيرانية أهدافها في حيفا.

إلى جانب ذلك، أظهرت مقاطع فيديو مصورة اندلاع حريق هائل في منشأة استراتيجية قرب ميناء حيفا، وذلك بعد سقوط عدد من الصواريخ في المنطقة، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وفي هذا السياق أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني منذ قليل، بأن القوات الجوية الإيرانية تنفذ هجومًا مركبًا على إسرائيل باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة. وفي المقابل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

من جهته، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي رصده لإطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديدات، مع دعوة السكان إلى دخول المناطق المحمية حتى صدور تعليمات جديدة.

وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية تم إطلاقها باتجاه إسرائيل، في حين أوضحت القناة 12 العبرية أن الصواريخ الإيرانية تستهدف مناطق في شمال البلاد، من بينها حيفا والكريوت.