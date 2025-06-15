وكالة تسنيم: تعرض مقر وزارة الدفاع الإيرانية في طهران لهجوم إسرائيلي



وكالات

قالت وكالة "تسنيم" للأنباء، إن مقر قيادة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية إلى جانب منظمة الأبحاث والابتكارات الدفاعية في طهران، تعرض لهجوم شنته طائرات مسيرة إسرائيلية.

وأفادت الوكالة، أن الهجوم وقع في منطقة نوبنياد وقد أدى إلى أضرار طفيفة في أحد المباني الإدارية التابعة للمقر، وفقا لروسيا اليوم.

كما تعرضت منظمة الأبحاث والابتكارات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع لهجوم منفصل في المنطقة ذاتها.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الطائرات الإسرائيلية شنت هجمات استهدفت مستودعات نفط في العاصمة الإيرانية.

ويأتي الهجوم بالتزامن مع ضربة إيرانية استهدفت مناطق وسط وشمال إسرائيل، أسفرت عن اندلاع حريق في منشأة استراتيجية في مدينة حيفا.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أنه بالتزامن مع انطلاق الضربات الصاروخية سمع دوي انفجارات هزت غرب وشمال العاصمة طهران.

ووفقا لوكالة "تسنيم" اندلع حريق في أحد خزانات المنتجات النفطية بمستودع نفط غرب طهران، كما أصيب خزان وقود جنوب العاصمة بقذيفة.

وأشارت التقارير إلى أن الوضع تحت السيطرة، أعلنت وزارة النفط أن كمية الوقود في هذين الخزانين ليست كبيرة وأن الوضع تحت السيطرة بشكل كامل.