إيران تعلن استخدامها صاروخ "عماد" في هجومها على حيفا وتل أبيب- صور



وكالات

أعلنت إيران، فجر اليوم الأحد، أنها استخدمت صواريخ "عماد" و"قادر" و"خيبر" في هجومها على حيفا وتل أبيب الإسرائيليتين.

وفي السياق، سلطت صفحة "إيران بالعربية" الضوء على صاروخ عماد الباليستي الذي أعلنت طهران نجاح اختباره في أكتوبر عام 2015.

وقال وزير الدفاع الإيراني آنذاك حسين دهقان، إن هذا الصاروخ هو أول صاروخ إيراني يمكن التحكم فيه وتوجيهه حتى يصيب هدفه.

وصاروخ "عماد" صاروخ أرض - أرض باليستي متوسط المدى، وهو نسخة مطورة من صاروخ "قدر".

ويبلغ مدى صاروخ "عماد" 1700 كيلومتر ووزنه 17.5 طنا ويستطيع حمل رأس حربي زنة 750 كيلوغراما، أما قطره فيبلغ 1.25 متر، وطوله 15.5 متر.

هذا، وتبلغ سرعة الصاروخ الإيراني "عماد"11 ماخ بدقة تصل إلى 10 أمتار، ويمكن إطلاقه من منصة متحركة أو ثابتة، وفقا لروسيا اليوم.

ويسمح تصميمه المعدل بإمكانية تفجير رأسه الحربية على ارتفاع عال فوق الهدف، مما يجعله أكثر ملاءمة للهجمات الجوية.

ويتميز الصاروخ بنظام توجيه يعمل على زيادة دقة الاستهداف بشكل كبير، مزود برأس حربية قابلة للانفصال وله القدرة على تغيير مساره في المرحلة الأخيرة من الطيران.

وفي الصاروخ "عماد" 4 شفرات تزيد من استقراره وتعطيه قدرة عالية على المناورة ومن ثم درجة أعلى من الدقة.

وسمي الصاروخ نسبة لعماد مغنية أحد أبرز القادة العسكريين في حزب الله الذي اغتالته إسرائيل في فبراير 2008 في سوريا، وقيل إنه مؤسس "وحدة الرضوان".