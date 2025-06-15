

وكالات

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين أن طائرات إسرائيلية ضربت مواقع في طهران مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مصدر عسكري أنه تم اعتراض مسيرة في إيلات جنوبي إسرائيل.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد قتلى الصواريخ الإيرانية في شمال إسرائيل إلى 4.