مسؤولين إسرائيليين: طائراتنا ضربت مواقع بطهران مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني
02:02 ص الأحد 15 يونيو 2025
وكالات
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين أن طائرات إسرائيلية ضربت مواقع في طهران مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مصدر عسكري أنه تم اعتراض مسيرة في إيلات جنوبي إسرائيل.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد قتلى الصواريخ الإيرانية في شمال إسرائيل إلى 4.
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