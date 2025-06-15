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4 قتلى و14 مصابا في الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل

01:23 ص الأحد 15 يونيو 2025

إسرائيل وإيران

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وكالات

قتل 4 إسرائيليين بينما أصيب 14 آخرين في إسرائيل بعد ضربات صاروخية إيرانية.

كما أن هناك عدد من الجرحى والمحتجزين تحت الأنقاض جرّاء صاروخ إيراني سقط في مدينة طمرة شمالي إسرائيل، وفقا لسكاي نيوز.

وكان جهاز الإسعاف الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن صاروخا إيرانيا أصاب منزلا في منطقة حيفا وأوقع 14 جريحا، أحدهم بحال حرجة.

وجاء في بيان الإسعاف الإسرائيلي، أن فرقا أبلغت بوقوع 14 إصابة في منزل من طابقين في الجليل الغربي، أحدهم بحال حرجة فيما البقية إصاباتهم متفاوتة الخطورة.

وقال الجيش الإسرائيلي مساء السبت، إنه ينفذ ضربات جوية في طهران بينما يعمل على اعتراض صواريخ أُطلقتها إيران باتجاهها.

من جانبها، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن دفعة صاروخية بـ 100 رأس حربي انطلقت إلى إسرائيل.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن الهجوم على إسرائيل يتم بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأفادت وزارة النفط الإيرانية فجر الأحد بأن ضربات إسرائيلية استهدفت خزانين للوقود في طهران.

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