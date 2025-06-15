إسرائيل: إصابة ضابطين رفيعين خلال اشتباكات بجنوب غزة

وكالات

أعلنت القناة 13 العبرية نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة ضابطين برتبة رفيعة في شعبة الاستخبارات خلال اشتباك جنوبي قطاع غزة السبت.

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، السبت، إن عناصرها أوقعوا قتلى وجرحى من جنود الاحتلال الإسرائيلي بكمين مركب من النقطة صفر في الزنة شرق خان يونس.

وأوضحت القسام في بيان: "تمكن مجاهدونا عصر اليوم من تنفيذ كمين مركب استهدف جنود وآليات العدو من النقطة صفر على خط الإمداد في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع".

وأشارت القسام، إلى أن مقاتليها: "تمكنوا من تدمير ناقلتي جند صهيونيتين بعبوتي (شواظ) وعبوة العمل الفدائي، بعدها تقدم مجاهدو القسام وأجهزوا على أحد الجنود من المسافة صفر، وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهدافها بتفجير حقل ألغام معد مسبقاً وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".