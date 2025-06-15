مسؤول إيراني: طهران تستعد لمواجهة طويلة وستصعّد ردها على إسرائيل

وكالات

أكد مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى، أن طهران تستعد لمواجهة مستمرة مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنها ستصعّد من هجماتها ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وقال المسؤول الإيراني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن إيران لم تبدأ هذه الحرب، لكنها هي من ستحدد نهايتها، مضيفًا أن الرد الإيراني لن يتوقف طالما استمرت الاعتداءات على أراضيها وشعبها.

ووصف الهجمات الإسرائيلية بـ"الهمجية"، مؤكدًا أن بلاده تدافع عن سيادتها وشعبها، وأن هذا الدفاع سيستمر مهما طال أمد المواجهة.

وفي تعليق على الوضع السياسي في إسرائيل، أشار المسؤول الإيراني إلى أن "نتيجة هذه الحرب لن تكون أقل من إنهاء حكومة بنيامين نتنياهو ونظامه السياسي برمّته".

وفي سياق متصل، وجّه المسؤول الإيراني رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً: "عليه أن يقرر ما إذا كان مستعدًا للتضحية بأموال دافعي الضرائب الأميركيين من أجل طموحات نتنياهو السياسية".